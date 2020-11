Unde se duc banii de la Guvern. Florin Cîțu a spus suma Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu , a anunțat ca pentru aceasta rectificare bugetara au fost alocați bani pentru sanatate, educație și investiții. „Deficitul bugetar crește la 9,1% din PIB. Pentru aceasta rectificare au fost suplimentați bani pentru sanatate, educație și pentru investiții. In același timp estimarea pentru contracția economica a fost modificata la -4,2 anul acesta, in linie cu estimarile tuturor analiștilor. Aici avem imbunatațirea Comisiei Europene și a Fondului Monetar Internațional. De asemenea, estimam venituri bugetare mai mari pana la sfarșitul anului”, a spus Florin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

