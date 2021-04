Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…

- Autoritațile din județul Hundoara au primit acceptul pentru organizarea, in premiera, in municipiul Deva a unui centru de vaccinare in care persoanele se pot imuniza direct in mașina. Acesta va funcționa in parcarea mall-ului Shopping City Deva, informeaza G4Media.ro. Centrul de vaccinare va permite…

- Vei putea merge in vacanța oriunde in țara. Autoritațile nu intenționeaza sa ceara dovada vaccinarii impotriva Covid pentru calatoriile interne. A spus-o chiar premierul Florin Cițu. Pe de alta parte, vice-premierul Dan Barna spunea ieri ca persoanele vaccinate ar putea avea acces la evenimente publice.…

- Spitalul Județean Timișoara va avea, incepand de marți 23 martie, primul centru de vaccinare din țara cu program non-stop. Anunțul a fost facut astazi de catre președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. „Spitalul Județean va avea…

- Incepand cu 23 martie, in județul nostru, vor ajunge noi doze din vaccinul Pfizer, ocazie cu care o sa fie deschis și primul centru de vaccinare din Romania care o sa funcționeze in regim non-stop, in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timișoara. Potrivit prefectului Zoltan Nemeth, acest centru…

- Autoritațile europene lucreaza la un proiect de directiva prin care angajatorii vor fi obligați sa respecte un nou drept al salariaților – cel de a fi inaccesibili in afara orelor de lucru, potrivit AvocatNet.ro. Salariații nu vor trebui sa raspunda la apeluri telefonice, la SMS-uri sau la e-mail-uri…

- Autoritațile au marit lista persoanelor care se pot vaccina și anunța ca etapa a treia ar putea fi deschisa mai devreme. In același timp, cel mai mare centru de vaccinare din Romania și-a deschis astazi porțile, la Romexpo. Sute de persoane s-au imunizat acolo inca din prima zi.

- Un centru de vaccinare anti-COVID a fost amenajat in Complexul Studentesc Regie de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Acesta are 16 puncte pentru imunizare, iar ca sa devina funcțional mai are nevoie de aprobarea Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta. Autoritațile anunța ca pentru inceput,…