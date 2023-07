Unde se dau cele mai multe ajutoare sociale în România In luna iunie 2023, numarul beneficiarilor de ajutor social a fost de 161.852 de persoane, comparativ cu 1.340 de beneficiari in luna iunie. Județele cu cele mai mari numere de beneficiari au fost Dolj (10.219), Bacau (9.232), Teleorman (7.646) și Buzau (7.611), in timp ce cele mai puține persoane inregistrate au fost in București (245) și in județele Ilfov (851) și Timiș (1.344), conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS), preluat de știripesurse.ro . Suma medie platita de statul roman beneficiarilor de ajutor social in luna iunie a fost de 301,23… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

