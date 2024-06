Unde se construiește cel mai scump stadion din România In ultimii zece ani au fost construite in Romania, din bani public, 11 stadioane, care au costat 600 de milioane de euro și alte 8 au termen de execuție in urmatorii patru ani, iar prețul trece de 650 de milioane de euro. Insa, la un calcul simplu privind valoarea investiției raportata la numarul de locuri, […] The post Unde se construiește cel mai scump stadion din Romania appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

