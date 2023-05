Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Eximbank Ionut Costea a fost dat in urmarire. Vineri el a fost condamnat definitiv la șase ani de inchisoare in dosarul reabilitarii caii ferate Bucuresti – Constanta. Costea nu s-a predat si nici nu a fost gasit la domiciliu, scrie News.ro. ”Impotriva celui in cauza, Tribunalul București…

- Sebastian Vladescu urmeaza sa execute o sentința de 7 ani și 4 luni de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat intr-un dosar de corupție in care este acuzat ca a primit mita de la compania austriaca Swietelsky in contextul contractului pentru reabilitarea caii ferate București-Constanta.Vineri, la scurt…

- ICCJ a constatat vineri prescripția raspunderii penale a fostului deputat PDL Cristian Boureanu in dosarul in care Sebastian Vladescu și Mircea Ionuț Costea au fost condamnați definitiv.Instanța suprema a dispus astfel incetarea procesului penal impotriva lui Cristian Boureanu, dupa ce acesta fusese…

- Fostul ministru de Finanțe Sebastian Vladescu și cumnatul lui Mircea Geoana, Mircea Costea, au fost condamnați definitiv, astazi, la inchisoare cu executare, in dosarul mitei pentru calea ferata București-Constanța. In schimb, faptele s-au prescris pentru Cristian Boureanu, astfel ca acesta a scapat…

- Matteo Politi, italianul care a operat in mai multe clinici private din Bucuresti, desi a absolvit doar opt clase, a fost dat in urmarire penala de Politia Romana, dupa ce miercuri a fost condamnat definitiv la trei ani si zece luni de inchisoare cu executare. Italianul nu a fost gasit la domiciliu…