- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș susține ca pe romani ii așteapta o iarna lunga cu multe restricții din cauza pandemiei COVID. Pregatiți-va, este avertismentul specialistului. Cherecheș a analizat rata estimata a transmiterii COVID 19 și a constatat ca, in septembrie, Romania se afla pe…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii critica pe liderii coaliției pentru criza din Guvern spune ca „și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc facturi duble la energie și gaze, iar prețurile au luat-o complet razna”. „Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar…

- Managerii din Romania estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, cresterea activitatii in comertul cu amanuntul, precum si un avans al preturilor in industria prelucratoare, constructii si comertul cu amanuntul, reiese din datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In cadrul…

- Știre bomba in lumea interlopilor din Romania! Liderul clanului Sportivilor, Bebino, a fost arestat in urma cu cateva ore. Interlopul a fost saltat de mascați chiar de pe masa de operație. Bebino se afla intr-o clinica din Capitala și se pregatea pentru o operație de liposucție. Iata cum s-a intamplat…

- O persoana a fost atacata in casa de trei barbați inarmați cu cuțite drept razbunare pentru ca nu a vrut sa depuna marturie mincinoasa intr-o ancheta intr-un dosar de tentativa de omor. Anterior, victima a fost intimidata, iar mașina i-a fost avariata. Conform Antena 3, cel care ar fi condus…

- Alerta meteo ANM. In urmatoarele trei zile Romania și Bucureștiul vor fi iar sub canicula. La primele ore ale acestei dimineți ANM a emis trei avertizari de Cod Galben și alte doua avertizari de Cod Portocaliu. De astazi și pana miercuri va trebui sa ne ferim de soarele care va incinge asfaltul. Alerta…

- Liderul galeriei FCSB, temutul Gheorghe Mustața, a intrat in conflict cu unul dintre membrii de baza ai gruparii Sportivilor, organizație criminala care face legea in cartierul bucureștean Berceni. Cei doi s-ar fi jignit reciproc, iar liderul de galerie a anunțat ca nu va avea liniște pana cand nu se…

- Ofiterii de combatere a criminalitatii organizate au facut, miercuri, 17 percheziții domiciliare in București și judetele Olt, Valcea, Argeș, Caraș–Severin și Ilfov. Au fost vizati membrii unui grup infracțional specializat in comiterea infracțiunilor de inșelaciune, frauda informatica, spalare de bani,…