Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea filmului! S-a stins din viața unul dintre cei mai cunoscuți actori, la varsta de 93 de ani. Bernard Cribbins, celebru pentru rolul din „Doctor Who” a fost, de-a lungul carierei sale de 70 de ani, naratorul programului pentru copii „The Wombles”, in anii '70.

- Radu Badica, unul dintre cei mai vechi pescari sportivi profesioniști de crap din Romania, a murit miercuri, 7 iulie, la doar 46 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Clubul Glasgow Rangers a anuntat ca fostul sau jucator, Andy Goram (58 de ani), a murit duminica, dupa o lunga suferinta. In luna mai, oficialii clubului Rangers au dezvaluit ca Andy Goram este bolnav de cancer esofagian in faza terminala. Legenda a clubului de pe Ibrox Park, Andy Goram a evoluat in…

- Este doliu la Dinamo. A murit o mare legenda, pe patul de spital. In ultimele zile de viața, fostul jucator și oficial al ”cainilor” fusese internat la Spitalul Militar din București, la secția de Terapie Intensiva. Fostul sportiv suferea de grave probleme respiratorii, iar in urma unei pleurotomii,…

- Noi detalii incep sa apara in cazul morții tragice a unui baiat de doar 15 ani, electrocutat in zona silozurilor din stația CFR Barabanț. Potrivit informațiilor puse la dispoziție de IPJ Alba, la data de 16.06.2022, in jurul orei 16,00, polițiștii Servicului Județean de Transporturi Alba au fost sesizați,…

- La data de 13 iunie 2022, in jurul orei 13,00, un minor in varsta de 5 ani, din Cugir, in timp ce se afla, impreuna cu mama sa, pe malul raului Cugir, ar fi alunecat in apa raului și ar fi fost luat de apa. In scurt timp s-a reușit scoterea acestuia din albia raului, dar, in ciuda eforturilor de resuscitare…

- Un accident mortal a avut loc in urma cu puțin timp in Șintereag. Un barbat a fost lovit de mașina. Din pacate echipajele medicale nu l-au mai putut salva. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Șintereag. Un barbat a fost lovit de mașina. La caz au fost direcționate Un echipaj…

- Este doliu in fotbalul romanesc, dupa ce fotbalistul care o invingea pe marea Liverpool a incetat din viața la 81 de ani! Virgil Dridea a murit la scurt timp dupa finala Ligii Campionilor, Real Madrid-Liverpool. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…