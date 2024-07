Stiri pe aceeasi tema

- O platforma petroliera s-a prabușit duminica in sud-estul Turciei, in provincia Sirnak, omorand o persoana și ranind alte doua. Incidentul a avut loc pe un loc de foraj situat in muntele Gabar, conform autoritaților locale, citate de AFP. Guvernatorul Cevdet Atay, care s-a deplasat la fața locului,…

- A fost cel mai frumos meci al sferturilor de finala. Olanda a reușit sa invinga Turcia cu scorul de 2-1 și sa se califice in semifinalele Euro 2024. Cu toate acestea, performanța echipei turce merita toate laudele pentru determinarea și curajul aratat pe teren. O prima repriza jucata perfect de turci…

- O vacanța de vis pentru o familie din Romania s-a transformat intr-o tragedie sfașietoare in provincia Alanya, cand Constantin Butnarescu, in varsta de 32 de ani, a fost pierdut intr-un accident grav de mașina. Impreuna cu soția sa, Alina, in varsta de 29 de ani, și fiica lor de 4 ani, cei trei se aflau…

- A doua etapa a grupelor de la Euro 2024 se incheie sambata, cu trei meciuri programate, printre care și partida dintre Belgia și Romania. De asemenea, joaca și Portugalia lui Cristiano Ronaldo. Programul zilei de sambata: Grupa F: Georgia – Cehia, ora 16.00 Turcia – Portugalia, ora 19.00 Grupa E: Belgia…

- Compania Google a fost amendata cu 482 de milioane de lire turcești, echivalentul a aproximativ 15 milioane de dolari, de catre Autoritatea pentru Concurența din Turcia, din cauza practicilor comerciale neloiale in domeniul cautarilor de hoteluri. Decizia de sancționare a fost luata de autoritatea turca…

- China a indicat vineri ca manevrele in curs de desfasurare in jurul Taiwanului au ca scop testarea capacitatii sale militare de „a prelua puterea” in insula autonoma, potrivit media de stat de la Beijing.

- Recep Erdogan și Marcel Ciolacu au susținut azi o conferința de presa comuna, in care au vorbit despre cum decurge vizita premierului in Turcia. Președintele a ținut sa precizeze, printre altele, cat este de recunoscator țarii noastre și a facut o promisiune importanta. Recep Erdogan va veni in Romania…

- Un elicopter care ii transporta pe președintele iranian Ebrahim Raisi și pe ministrul sau de externe, Hossein Amirabdollahian, s-a prabușit duminica intr-o zona muntoasa, acoperita de o ceața densa, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Potrivit sursei, viețile celor doi oficiali sunt „in pericol…