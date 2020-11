Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni uriașe la Constanța, acolo unde ar trebui sa aiba loc pelerinajul la Peștera Sfantului Andrei. In prezent, județul Constanța se afla in carantina, ceea ce presupune ca in cinzi zile, pe data de 30 noiembrie atunci cand Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Andrei, situația va fi aceeași,…

- Colonelul Daniel Popa, seful ISU Dobrogea,va fi inmormantat duminica, 08 noiembrie 2020, la Calarasi. A fost internat la Constanta, fiind testat pozitiv cu COVID 19, si transferat cu elicopterul la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals" din Capitala. Colonelul Daniel Gheorghe Popa s a nascut la…

- Vremea rea creaza problem in Dobrogea. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ”Dobrogea” a primit un numar de 20 de apeluri, luni dimineața, cu privire la inundarea unor gospodarii si caderea de copaci pe carosabil in localitatea Cerchezu si cartierul Palazu al municipiului Constanta, potrivit…

- Sifon, bautura racoritoare, bautura carbogazoasa – toate sunt la fel: o bautura cu apa carbogazoasa, o mulțime de zahar și / sau un substitut de zahar. Deci, practic, o bautura aromata cu zahar, cu multe bule. Ce se intampla in corpul tau daca bei suc zilnic Pentru unii, este mai mult decat o simpla…

- Promotor al culturii si invatamantului dobrogean in perioada interbelica, teologul si avocatul Ion Dinu din Adamclisi a ajuns sa fie recunoscut si pe plan national, prin activitatea pe care a dedicat o promovarii Pesterii din padurea de la Ion Corvin, judetul Constanta, unde, potrivit traditiei locale,…

- Pompierii ISU Dobrogea au fost solicitati in dupa amiaza zilei de vineri, 11 septembrie, la o interventie in localitatea din sudul judetului Constanta, 2 Mai, pentru a veni in sprijin la un incident.Un catamaran s a rasturnat. "Am fost solicitati sa intervenim pentru salvarea unei persoane cazuta in…

- O masina s a rasturnat pe varianta Ovidiu, spre Targul de legume, miercuri, 8 septembrie 2020, conform unei alerte emise de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta.Conform primelor date furnizate de salvatori, masina rasturnata in urma unui accident rutier s a soldat cu ranirea…

- Doua autoturisme dintr-un parc auto au ars in totalitate, iar alte cinci parțial in urma unui incendiu izbucnit la o conducta de gaz in orașul Constanța, anunța ISU Dobrogea.Purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirița, a declarat pentru MEDIAFAX ca la stingerea incendiului au intervenit…