Stiri pe aceeasi tema

- Baletul facut luni la rand de PSD și PNL privind desemnarea unui candidat comun la Primaria Capitalei a fost, de fapt, un troc politic de taraba pentru menținerea pentru inca patru ani a lui Nicușor Dan in fotoliul de primar general al Bucureștiului. Insa, imediat dupa ce a fost ales edil general, Nicusor…

- In aceasta saptamana, se va deschide pentru public prima plaja artificiala urbana din Romania, fiind totodata primul proiect de tip Public Access Lagoon (PAL) din Europa. Dezvoltatorul, care a investit 33 de milioane de euro in aceasta plaja artificiala din București, a anunțat ca marea deschidere va…

- In București se afla prima și cea mai mare plaja urbana din toata Europa. Aici veți regasi aceeași atmosfera ca pe plajele din Maldive, insa in Capitala Romaniei. Se deschide prima plaja artificiala urbana din Romania Miercuri, 12 iunie, dezvoltatorul Forty Management deschide Lagoon Park Bucharest.…

- Pentru turiștii romani, Grecia este una din locațiile principale pentru un sejur in sezonul estival. Dar, dintre toate locațiile vizitate, un singur loc este cel mai instagramabil loc din Grecia pana vara tarziu. Odata ajuns aici, vei descoperi o plaja inconjurata de mare și nisip fin, iar totul e de…

- Locuitorii stațiunii Breaza din județul Prahova sunt in pragul unei revolte fara precedent, din cauza faptului ca in centrul localitații baronul de Prahova Iulian Dumitrescu vrea sa faca o rampa de gunoi chiar intre casele localnicilor. Bogdan Novac, primarul USR, trecut recent la PNL, al orașului…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta , a anuntat, vineri, 17 mai, lansarea unui studiu de prefezabilitate pentru proiectul aeroportului din sudul Bucurestiului. Acesta urmeaza sa fie construit in urmatorii ani. Cel mai probabil, studiul va putea fi prezentat in luna august. „Ceea ce am inceput de acum…

- Deputatul Vlad Popescu Poiedone vrea sa continue munca tatalui sau de transformare a Sectorului 5 și le transmite locuitoritorilor acestui sector ca, in cazul in care va deveni primar in urma alegerilor locale din 9 iunie, se va darui intru totul pentru bunastarea și proesperitatea acestora. Intr-un…

- Constantin Alin Bucur, deputat in perioada 2012 – 2016 a excavat prin intermediul firmei sale sute de tone de nisip din stațiunea Mamaia pentru a-i face loc unei piscine ingropate chiar in mijlocul acestei plaje de 16.500 de metri patrati, care a fost inchiriata inca de anul trecut de la Apele Romane.BC…