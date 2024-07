Unde se află litoralul de la munte. Mulți români merg acolo Un lac din Romania și-a capatat denumirea de litoralul de la munte. Foarte mulți turiști vin anual sa viziteze locația. Cum a aparut litoralul de la munte? Este vorba despre Lacul Cinciș, aflat la 10 kilometri de municipiul Hunedoara, una dintre cele mai vizitate destinații turistice din partea de vest a țarii. Inițial, lacul a fost […] The post Unde se afla litoralul de la munte. Mulți romani merg acolo appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania exista numeroase locuri interesante, mai mult sau mai puțin cunoscute, cu peisaje superbe. Un astfel de loc este cel supranumit “litoralul de la munte” și se afla in Ardeal. Lacul de acumulare Cinciș se gasește in Munții Poiana Rusca, la circa 10 kilometri de municipiul Hunedoara, intr-o…

- Lacul Cinciș din Hunedoara se numara printre destinațiile turistice populare din vestul Romaniei, iar localnicii l-au numit „litoralul de la munte”. Imprejurimile sale ofera o mulțime de atracții turistice.

- Mai puțin accesibili in trecut, Munții Poiana Rusca au devenit populari in ultimii ani ca destinații de vacanța in Romania, odata cu modernizarea infrastructurii rutiere. Aici se afla cateva locuri unicat in Romania.

- Satul Vadu Dobrii din Hunedoara, una dintre cele mai izolate așezari din Romania, parea in ultimii ani condamnat la dispariție, insa cateva familii au gasit aici oportunitatea unei vieți in armonie cu natura, departe de „civilizație” și au reanimat locul uitat in inima munților Poiana Rusca.

- Peste 30.000 de vizitatori se afla pe Litoralul romanesc in acest weekend, iar gradul de ocupare al hotelurilor depaseste 60%, conform declaratiilor secretarului general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR), Corina Martin. „Grad ridicat de ocupare, de 70%, in Mamaia…

- Programul “Litoralul pentru toți” se afla la cea de-a 44-a ediție și este singurul program social din Romania susținut complet de afacerile locale, in special de hotelierii autohtoni. Federația Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunța o noua ediție a programului “Litoralul pentru toți”, desfașurat…

- Dezvoltarea unor parcuri tematice si de agrement de amploare pe Litoral ar contribui major la extinderea sezonului estival si la cresterea rapida a atractivitatii destinatiei si a numarului de turisti romani si straini, este de parere Corina Martin. Corina Martin este secretar general al Federatiei…

- Romania are de acum oficial o noua stațiune pe litoral, recunoscuta de Ministerul Turismului care i-a alocat și buget pentru acest an. Noua in acte, pentru ca in realitate aceasta stațiune exista de ani buni, numai ca, acum, autoritatile au decis ca mai este nevoie de inca o Organizatie de Management…