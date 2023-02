Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Antreprenoriatului si turismului anunta ca, din prima zi a anului 2023, da startul inscrierilor in cadrul schemei de minimis pentru incoming, urmand astfel a deconta partial, de la bugetul de stat, cheltuielile agentiilor de turism care au organizat in 2022 sejururi in tara noastra pentru…

