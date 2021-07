Unde se află cel mai înalt castel din nisip din lume (VIDEO) Cel mai inalt castel din nisip din lume a fost construit in orasul Blokhus din Danemarca. Turiștii pot vizita castelul de nisip pana in iarna. Castelul masoara peste 21 de metri inaltime. Pentru construcția acestuia au fost necesare 4,86 de tone de nisip. Structura a fost consolidata cu adeziv si argila. Acesta este mai inalt cu 3 metri fata de castelul din nisip care detinea pana acum titlul de cel mai inalt din lume. Treizeci de sculptori, coordonati de Wilfred Stijer, au lucrat la castelul care prezinta detalii inclusiv legate de pandemie. The post Unde se afla cel mai inalt castel din nisip… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai înalt castel de nisip din lume, care masoara peste 20 de metri în înaltime si cântareste aproape 5.000 de tone, a fost construit în nord-vestul Danemarcei, au anuntat miercuri creatorii lui, potrivit AFP și Agerpres.Înalt de 21,16 metri si prezentând…

- Cel mai inalt castel de nisip din lume, care masoara peste 20 de metri in inaltime si cantareste aproape 5.000 de tone, a fost construit in nord-vestul Danemarcei, au anuntat miercuri creatorii lui, citati de AFP. Inalt de 21,16 metri si prezentand numeroase motive decorative, castelul de…

- Cel mai inalt castel de nisip din lume, care masoara peste 20 de metri in inaltime si cantareste aproape 5.000 de tone, a fost construit in nord-vestul Danemarcei, au anuntat miercuri creatorii lui, citati de AFP. Inalt de 21,16 metri si prezentand numeroase motive decorative, castelul…

- Cel mai inalt castel de nisip din lume are peste 21 de metri și a fost ridicat in Danemarca, iar una dintre sursele de inspirație pentru estetica lucrarii a fost chiar pandemia.4,8 tone de nisip și 10% lut.

- La finalul primei reprize dintre Danemarca și Finlanda, un meci din grupa B a campionatului european, Christian Ericsen, numarul 10 din echipa Danemarcei s-a prabușit pe teren și a inceput imediat resuscitarea de catre medici echipei și cei oficiali de la meci. UPDATE 20.25: Christian Eriksen pare a…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a stabilit, in principiu, in sedinta de sambata, ca in jurul unitatilor de invatamant pe o raza de 50 de metri unde exista “potential” de aglomerare la venire si la plecare se va purta masca de catre care vor stationa in acel perimetru,…

- Incepand din acest an, turiștii care merg in Mangalia și șase stațiuni arondate acesteia vor trebui sa plateasca o taxa. Sumele colectate vor fi folosite pentru dezvoltare si promovare, prin proiecte initiate de Asociatia de Management al Destinatiei Turistice. Cei care vor sa viziteze Mangalia sau…

- Mai multe țari din lume au decis sa ridice carantina obligatorie pentru cei care s-au vaccinat impotriva coronavirusului. Printre acestea, se numara și Grecia, Israelul sau Insulele Azore. In cazul in care au trecut peste 10 zile de la rapel, in Grecia, turiștii nu mai sunt nevoiți sa stea in carantina.…