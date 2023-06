Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a acuzat armata regulata a Rusiei ca a atacat tabere ale combatanților Wagner din spatele frontului, Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner, care a anunțat ca se afla deja la cartierul general al armatei din Rostov pe Don, a lansat un apel la revolta impotriva comandamentului militar rus și…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia susține ca forțele sale au preluat controlul asupra tuturor locațiilor militare din Rostov pe Don. Evgheni Prigojin afirma intr-un nou mesaj video ca toate locațiile militare din orașul rus Rostov pe Don se afla sub controlul grupului de mercenari Wagner,…

- Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a spus ca fortele sale au intrat din Ucraina in Rusia prin regiunea Rostov. A amenintat ca va distruge tot ce ii sta in cale in cazul in care va intampina opoziție din partea Ministerului rus al Apararii. El indeamna la revolta, dupa ce armata rusa i-ar…

- Șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia a promis sa „mearga pana la capat” pentru a rasturna conducerea militara a Rusiei, la cateva ore dupa ce Kremlinul l-a acuzat de „rebeliune armata”. Evgheni Prigojin a declarat ca luptatorii sai Wagner au trecut granița din Ucraina in Rusia, intrand in orașul…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin , a spus ca el si cei 25.000 de oameni ai sai sunt gata sa moara pentru “patrie” si ” sa elibereze poporul rus” de ierarhia militara impotriva careia a intrat in rebeliune, transmite sambata AFP, citat de Agerpres. “Suntem cu totii gata sa murim,…

- Imagini cu blindate pe strazile din Moscova și Rostov-pe-Don au aparut pe rețelele de socializare vineri seara. Situația s-a inrautațit rapid dupa ce fondatorul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat armata rusa ca a efectuat lovituri asupra taberelor

- Gruparea de mercenari Wagner a inceput retragerea din Bahmut. Prigojin transfera pozitiile detinute unitatilor armatei regulate a Rusiei. El a declarat ca, daca militarii nu vor putea tine situatia sub control, grupul Wagner se va intoarce in Bahmut.