- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, este pe primul loc in topul increderii romanilor in personalitați politice, arata un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Pe locul al doilea se afla Nicusor Dan, urmat de Marcel Ciolacu si de Nicolae Ciuca. In ce privește clasamentul notorietații,…

- Premierul și presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, 31 mai, la Alba Iulia, ca Mircea Geoana nu dorește sa fie susținut de catre PSD la alegerile prezidentiale și a punctat ca PSD va avea „cu certitudine” un candidat la aceste alegeri, transmite Agerpres.„Domnul Mircea Geoana a spus ca…

- 23,7% dintre romani l-ar vota pe Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18,2% pe Marcel Ciolacu (PSD), 13,5% pe George Simion (AUR), 12,5% pe Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pe Nicolae Ciuca. In turul al doilea, Geoana ar iesi castigator detasat in fata oricaruia dintre potentialii…

- Metodologie: Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda agenției de presa News.ro Datele au fost culese in perioada 20-25 mai 2024 Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului…

