Unde s-au dus toți bancherii experimentați? De la criza financiara din 2008, bancherii seniori – scumpi și experimentați – au fost alungați, fiind inlocuiți de rivali mai tineri și mai ieftini. Un raport realizat de firma de avocatura Paul Weiss a aratat ca reducerile semnificative de costuri din ultimii ani au dus la plecarea a 40% dintre managerii de risc de […] The post Unde s-au dus toți bancherii experimentați? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

