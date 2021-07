Unde s-a zguduit aseară pământul In ziua de 17 Iulie 2021, la ora 20:15:40 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 145km. Intensitate: I Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brașov, 84km NE de Ploiești, 108km S de Bacau, 125km V de Galați, 125km V de Braila, 137km N de București, 153km NE de Pitești, 181km E de Sibiu, 190km SV de Iași, 202km N de Ruse. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

