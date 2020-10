Stiri pe aceeasi tema

- Echipele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Turda desfașoara acțiuni de cosire a vegetației crescute in exces de pe malurile paraului Valea Racilor, in zona cuprinsa intre strada... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit aseara la un incendiu ce se manifesta in zona ARBDD Grindu Chituc. Incendiul a fost lichidat dup aproximativ 18 ore. S a intervenit cu doua autospeciale, 18 oameni din care patru veniti din timpul liber.Au ars aproximativ 400…

- Peste 300 de pompieri, salvatori, paramedici si scafandri, aflati la datorie cu tehnica din dotare, zilnic, in statiunile de pe litoral, au acordat asistenta pe litoral, in acest sezon estival, la 721 de persoane aflate in dificultate, informeaza un comunicat transmis Inspectoratul pentru Situatii…

- Salubrizarea din orașul Oradea va fi efectuata in urmatorii 8 ani de asocierea a doua firme, Rer Vest si Rer Sud, valoarea contractului depașind 350 de milioane de lei, anunța MEDIAFAX.Primaria Oradea anunța finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune - delegarea gestiunii…

- La nivelul orașului Cugir sunt in prezent 23 de cazuri active de COVID-19, potrivit Comitetului Local pentru Situații de Urgența. Șapte dintre acestea au fost confirmate in ultima saptamana. De asemenea, o persoana infectata cu virusul Sars-Cov-2, cu boli preexistente, a decedat in cursul zilei de joi.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” Buzau a intervenit, ieri și azi, in doua situații limita aparute in municipiul Buzau și, respectiv, in comuna Cislau. „In cursul zilei de ieri, 29.07.2020, la ora 14:39, a fost primit un apel la 112 ce anunța un copac ce s-a prabușit peste mai…

- Un numar de 20 de persoane au fost evacuate, luni seara, dintr-un bloc de locuinte din municipiul Tarnaveni in urma izbucnirii unui incendiu in baia unui apartament aflat la etajul doi, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Potrivit sursei citate, luni seara,…

- Un incendiu de proportii a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, la hala agroalimentara din Piata Cetate din Oradea, unde peste 50 de pompieri militari au intervenit pentru stingerea acestuia. Cauza incendiului urmeaza sa fie stabilita, transmite News.ro.Incendiul a fost anuntat la 112 in jurul…