Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prefect al județului Buzau și ex-secretar general adjunct in Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale George Sava, care a fost susținut in aceste funcții de Partidul Social Democrat, a devenit membru al Alianței Liberalilor și Democraților și a obținut funcția de secretar coordonator al…

- 41 cadre didactice din cinci județe au luat parte, saptamana trecuta, la Conferința Interjudețeana online „Time for Change!” organizata de Gradinița cu Program Prelungit Nr.18 Buzau, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Buzau. ,,Proiectul se afla la a treia ediție. Prima ediție a fost gazduita de G.P.P.…

- Nikita Mendkovici, coordonatorul Clubului Analitic Eurasiatic Recenta reuniune a Consiliului Superior Economic Eurasiatic s-a desfașurat pe 19 mai in formatul conferinței online. Subiectul central al discuțiilor a devenit programul ambițios de dezvoltare a Uniunii Economice Eurasiatice pana…

- Prin Hotararea nr. 690/2019 se inființa, in septembrie anul trecut, Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale Buzau, avand ca principal obiect de activitate explorarea, inventarierea, colectarea, cercetarea-dezvoltarea și conservarea resurselor…

- Proiectul infiintarii bancii de resurse genetice vegetale pentru legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale Buzau ramane suspendat, la peste sase luni de la aparitia ordonantei de infiintare.

- Blocul de locuințe de serviciu pentru medici care urmeaza sa fie construit pe terenul fostei maternitați de pe Bulevardul Garii va avea un regim de inalțime P+5E și aproximativ 20 de apartamente și garsoniere, plus spații de birouri și arhiva la parterul cladirii. In ședința de miercuri a Consiliului…

- Incepand de astazi, buzoienii sunt obligați sa poarte maști de protecție in mijloacele de transport in comun și in locurile publice, a decis luni Comitetul Local pentru Situații de Urgența. Conform respectivei hotarari, in toate mijloacele de transport in comun (autobuze, microbuze și taxiuri) și in…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul prin care se poate amana plata ratelor bancare cu pana la doua luni. Proiectul vizeaza persoanele fizice care sunt in somaj tehnic sau total. Legea initiata de PSD prevede suspendarea, la cerere, a obligatiei de restituire a imprumuturilor si dobanzilor…