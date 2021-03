Stiri pe aceeasi tema

- Au pus pe roate o afacere cu produse ecologice in plina pandemiei și au obținut succes. Este vorba despre sotii Bumbu, din Chișinau, care au combinat panza iuta cu lemnul pentru a produce pungi din lemn, genti sau cosuri pentru flori.

- Acuzat ca nu poarta masca, deși o face, acolo unde ea este obligatorie, ca ”inventeaza” slujbe, deși ele sunt in tipicul bisericesc, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, și-a mai permis un ”lux”, in plina pandemie. Arhiepiscopia Tomisului a oferit anul trecut unui numar de peste 18.000 de…

- La fiecare sfarșit de saptamana, poliția in colaborare cu jandarmeria aplica amenzi contravenționale celor care organizeaza petreceri private fara sa țina cont de regulile sanitare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fiul fostului primar al Constantei, Radu Mazare, Raducu, a fost amendat de politisti cu suma de 1.000 de lei pentru ca si-a serbat ziua de nastere intr-un local din Mamaia, iar la eveniment se aflau peste 20 de persoane, incalcandu-se astfel regulile adoptate in actualul context epidemiologic, conform…

- Dan Bittman: Eram la filmarea de revelion a Televiziunii Romane. Este o filmare oficiala, pentru a o da pe post mai tarziu. Este o filmare pe care o sa o vedeți. Am facut teste cu cateva zile inainte, cand am participat la alt revelion. Sunt sanatos, nu am coronavirus. 100% cred in acest virus, dar…

- Primaria municipiului Alba Iulia a deschis, miercuri, creșele care funcționeaza in subordinea administrației publice locale. Creșele iși vor desfașura activitatea cu respectarea celor mai stricte masuri de prevenire a raspandirii virusului SARS-COV-2, au transmis reprezentanții primariei intr-un comunicat…

- Oradeanul Emil Rengle (30 de ani), castigator al concursului ”Romanii au talent” (PRO TV), in 2018, face furori pe Internet cu momentele sale coregrafice, susținute pe tocuri inalte, de 12 centimetri. Din pacate, performanța inregistrata in Romania nu a repetat-o și in similarul show ”America’s Got…

- Infecțiile respiratorii acute au scazut cu 63,9% saptamana trecuta, fața de aceeași perioada din anul precedent, transmite Institutul National de Sanatate Publica (INSP). In intervalul 23 -...