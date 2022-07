Intr-o lume in care accesul la informații, grație internetului, e mai liber ca oricand, inclusiv pentru copii, și in contextul in care nu sunt puțini parinții care se intreaba la ce varsta ar fi potrivit sa le ajunga la urechile copiilor lor primele detalii ce țin de capitolul educație sexuala, s-a aflat de planul unei […] The post Unde s-a ajuns! Ce și-a propus o directoare de consiliu școlar, proprietara unui sex shop, sa le predea unor copii de 9 ani! first appeared on Ziarul National .