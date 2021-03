Stiri pe aceeasi tema

- Biserica de lemn din Parcul IOR, din Bucuresti, a fost vandalizata. Au fost scrise mesaje pro LGBT pe toata suprafata ei cu vopsea roz. “Be gay”, “do crime” si “LGBT” sunt doar cateva dintre mesajele desenate pe biserica si pe icoanele expuse in exteriorul ei. Sociologul Gelu Duminica a comentat acest…

- Oradenii de la Prima Development Group au finalizat și au predat apartamentele din primul lor proiect rezidențial din București, Boemia Apartments. In Oradea, Prima Development e cel mai mare dezvoltator imobiliar al orașului. Boemia Apartments este un ansamblu rezidențial tip boutique, situat in centrul…

- Imediat dupa cutremurul care a devastat Albania in noiembrie 2019, New York Times a facut o radiografie a infrastructurii din țarile balcanice. Jurnaliștii americani care au discutat cu specialiștii in fizica pamantului și arhitecții au ajuns la concluzia ca un cutremur puternic in București ar face…

- Ministerul Sanatații a fost informat astazi de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) ca au mai fost raportate doua noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7 care provin din focarul deja confirmat de la aceeași școala din București.„Este vorba despre o…

- Un copil de 13 ani a murit, dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident, marti, in jurul orei 16,10, pe strada Gherghitei din Bucuresti. Update: Brigada Rutiera a anunțat decesul copilului de 13 ani. Știre inițiala “Conducatorul unui autovehicul, o femeie in varsta de 42 ani, care…

- In cursul zilei de marți a avut loc un nou episod de poluare masiva in Capitala. Nivelul particulelor PM2.5 a ajuns la 100. Poluarea a ajuns la cote alarmante in centrul orașului și in sud. Episodul de poluare masiva a fost semnalat de platforma independenta pentru masurarea calitații aerului din Capitala …

- Noua soferi au fost prinsi drogati și trei beți la volan de politistii Capitalei. Polițiștii au reținut 26 de permise și au dat, in doua nopți, amenzi de peste 10.000 lei,conform Mediafax. In nopțile de vineri spre sambata și sambata spre duminica polițiștii Brigazii Rutiere au acționat pe…