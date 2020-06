In ciuda unor masuri de relaxare luate la nivel national, in contextul evolutiei pandemiei Covid-19, Primaria Iasi continua sa organizeze astfel de proceduri prin intermediul aplicatiei WhatsApp. In total, la cele doua licitatii anuntate ieri sunt disponibile 16 locuri de parcare. Cele mai multe locuri, 13 la numar, sunt in parcarea de resedinta de pe bld. Tutora nr. 7, iar cei interesati trebuie sa faca dovada faptului ca locuiesc in unul dintre urmatoarele blocuri (...)