Unde puteți merge la mall în prima zi de Paște, în Capitală In prima zi de Paște, magazinele, supermarketurile, dar și piețele sunt inchise, la fel și mallu-rile, cu o singura excepție. In caz ca trebuie sa faceți ceva cumparaturi de stricta necesitate sau pur și simplu vreți sa ieșiți din casa, trebuie sa știți ca in prima zi de Paște, in Capitala, funcționeaza un singur mall. Este vorba de AFI Cotroceni, cu un program de lucru cuprins intre orele 14:00-22:00. Nu in ultimul rand, puteți lua in cacul, pentru cumparaturile de urgența benzinariile, unde gama de produse este cu mult mai mica, dar la prețuri ceva mai piperate. The post Unde puteți merge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

