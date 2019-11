Stiri pe aceeasi tema

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Mircea Diaconu sustine ca isi doreste sa puna capat taierilor de copaci pentru a opri jaful si crima. "Zece ani nu trebuie sa se mai taie nimic in Romania. Suntem foarte multi cei care gandim asa. Este o chestiune de organizare si cred ca trebuie sa incepem sa…

- Sub sloganul deja consacrat, "Ambiția de a realiza ceva mareț", Asociația "Prahova in Acțiune" lanseaza o noua provocare pentru cei care vor sa se asigure de faptul ca rezultatul alegerilor prezidențiale din luna noiembrie va fi unul corect.

- Campania pentru alegerile prezidențiale începe, oficial, astazi. 14 candidați se lupta pentru fotoliul de la Cotroceni. Alegerile vin cu schimbari majore, mai ales pentru votul din Diaspora: acesta se va întinde pe trei zile.

- Mandatul de Președinte al Romaniei este de cinci ani, iar in data de 10 noiembrie va avea loc votul in țara la alegerile prezidențiale, intre orele 07.00 și 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat sa aiba loc pe 24 noiembrie, tot in intervalul orar 07.00-21.00.Citește și: Curtea Constituționala,…

- Biroul Electoral Central a validat inregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu și Kelemen Hunor la alegerile prezidențiale.Potrivit deciziei Biroului Electoral Central, s-a constatat ca cei patru politicieni indeplinesc toate condițiile necesare inscrierii in…

- Cumpanasu, Bruynseels, Ivan si alti independenti isi depun candidaturile Alexandru Cumpanasu, Ramona Bruynseels, Catalin Ivan si alti independenti isi depun, duminica, la Biroul Electoral Central, candidaturile pentru alegerile prezidentiale. Alternativa pentru Demnitate Nationala va depune duminica,…

- Duminica este ultima zi în care mai pot fi depuse candidaturi la Biroul Electoral Central. Pe ultima suta de metri sunt așteptați, în total, 15 pretendenți la fotoliul de la Cotroceni, a informat Realitatea TV.

- Președintele Dreptei Liberale, Viorel Catarama, și-a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale, alegeri care vor avea loc in luna noiembrie a acestui an. El a anunțat ca a strans peste 230.000 de semnaturi.„Am venit astazi (miercuri-n.r) la Biroul…