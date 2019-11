Unde poti suna pentru a semnala nereguli la vot Duminica, 10 noiembrie, romanii sunt asteptati la vot, la alegeri prezidentiale 2019. Daca viitorul presedinte nu va fi decis in primul tur, pe data de 24 noiembrie 2019 se organizeaza al doilea tur de scrutin. Cei care vor sa semnaleze nereguli la vot pot apela numarul de telefon Telverde 0800 080 200 pentru Romania, gratuit Serviciul functioneaza astfel:10 si 24 noiembrie, intre orele 7 si 22.00. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

