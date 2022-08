Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza primul weekend cu adevarat plin la mare. Chiar si in statiunea Mamaia, unde pana acum batea vantul, gradul de ocupare este de 100-, asta dupa ce patronii de hoteluri au ales sa faca un pas in spate si au renuntat la preturile exorbitante. Mai mult, nici parcarea nu mai costa atat de mult, astfel…

- Cand vine vorba de relaxare, plajele din Grecia raman in topul preferințelor romanilor. Chiar și a celor care nu cunosc nicio limba de circulație internaționala. Mulți conaționali au aflat, in mod surprinzator, ca s-ar putea descurca fara probleme in Grecia, chiar daca nu știu limba engleza, de exemplu.…

- Exista rechini in Grecia? Aceasta este intrebarea pe care și-o pun mulți romani care trebuie sa-și faca vacanța in Grecia, dupa ce au aflat cele ce au pațit cele doua turiste in Egipt. Ce trebuie sa știe turiștii romani despre rechini, inainte de vacanța din Grecia, vedeți in randurile de mai jos. Atacurile…

- In plin sezon estival, romanii adora sa petreaca timp pe litoral, savurand un cocktail racoritor pe plaja, sub șezlong, ascultand valurile marii. Pe langa Grecia și Turcia, Bulgaria este principala destinație a romanilor atunci cand vor sa plece in concediu la mare. Care sunt cele mai populare stațiuni…

- Inainte de distractia de pe insulele grecesti, romanii trebuie sa treaca un adevarat test al rabdarii, la granita. Cozile uriașe din vama Makaza se intind pe cațiva kilometri. Turistii trebuie sa aștepte chiar și jumatate de ora pentru fiecare 500 de metri parcurși. Grecii n-au deschis multe ghisee…

- Concediu in Grecia 2022. Prețuri la mancare și combustibil, informații despre drum și ponturi pentru o vacanța reușita Sezonul de vara 2022 a inceput in Grecia și mulți romani care vor sa plece acolo in concediu se intreaba cu cat sunt mai mari prețurile, in acest an. Potrivit postarilor pe diferite…

- A inceput sezonul concediilor. Daca nu v-ați hotarat inca ce destinație sa alegeți, insula Kos din Grecia poate fi o varianta. Apreciata de foarte mulți ca una dintre cele mai frumoase insule elene, opțiunile de petrecere a timpului liber sunt numeroase.

- Turistii vor avea la dispozitie 40 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si cu Delta Dunarii incepand cu 10/11 iunie pana pe 11/12 septembrie 2022, informeaza CFR Calatori.