Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea nu pare ca și-a luat gandul de la Primaria Capitalei! Fostul edil ii urmarește cu atenție evoluția lui Nicușor Dan in fruntea instituției, fiind atenta la toate proiectele noului primar. Gabriela Firea a realizat in acest sens un top al problemelor persistente in București in aceste…

- Va fi canicula marți și miercuri in București, iar indicele de temperatura – umezeala va depași pragul critic, avertizeaza Administrația Naționala de Meteorologie. Capitala este sub avertizare Cod galben, potrivit Mediafax. Citește și: ALERTA Val de canicula peste Romania! Avertizarea meteorologilor…

- Dupa ce au pus capcane, locatarii au filmat cum șobolanii se plimba pe langa bloc. Problema rozatoarelor a fost semnalata de proprietarul unui apartament. Acesta a cerut ajutor printr-o postare pe facebook, asta pentru ca șobolanii au facut gauri și au urcat pana la etajul 4, relateaza Realitatea PLUS.„Ii…

- Numarul salariatilor din Capitala era, la finele lunii februarie 2021, de 1.037.697 persoane, cu 3.055 angajati mai multi fata de luna precedenta, dar in scadere cu 10.221 comparativ cu februarie 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cei mai multi, respectiv 832.022…

- Furnizarea apei calde a fost oprita sau se realizeaza in mod deficitar in peste 700 de imobile din Capitala, potrivit informatiilor postate pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica, conform agerpres. In Sectorul 1, in zona str. Putu lui Zamfir, in urma unei avarii la reteaua primara, furnizarea…

- Capitala are, in sfarșit, buget, dar sumele nu sunt pe placul tuturor. STB se numara printre perdanții de anul acesta, iar asta poate afecta direct populatia. Subventiile societatii au fost diminuate cu 100 de milioane de lei si a ramas cu un singur milliard de lei. Efectele le pot resimti calatorii…

- Imagini impresionante de la maratonul vaccinarii din Capitala. Sute de oameni au așteptat la cozi vineri la Maratonul vaccinarii din București pentru a se imuniza fara a mai aștepta programarea prin platforma informatica. Maratonul de Vaccinare – Editia de Bucuresti – a inceput vineri dupa-amiaza, la…

- DSP Bucuresti a anuntat ca rata de incidenta in Capitala s-a situat in ultimele trei zile sub 3 la mia de locuitori in Capitala, ceea ce insemna ca mai multe restrictii vor fi ridicate. Prefectul...