Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum sugereaza și denumirea, osteoporoza afecteaza țesutul osos și se caracterizeaza prin apariția unor porozitați (gauri mici) din cauza carora osul se rarefiaza, devine mai fragil și se fractureaza ușor. Contrar a ceea ce se crede, osul este un țesut viu, care se reinnoiește pe tot parcursul vieții…

- Hainele de blana sunt articole vestimentare, pur si simplu, atemporale. Se pastreaza mereu in trenduri si emana o eleganta si o prestanta greu de obtinut prin alte tipuri de piese vestimentare. O haina blana scurta trebuie sa faca parte din orice garderoba, cu atat mai mult cu cat asigura un nivel optim…

- Din pacate, incalțamintea care ne asigura confortul zilnic se deterioreaza odata cu purtarea ei in mod constant, iar daca vorbim despre o pereche de pantofi preferata ne dorim sa incetinim pe cat posibil imbatraniriea acestora. Este adevarat ca un rol esențial in pastrarea pe termen lung al incalțamintei…

- Atunci cand decizi sa investesti in haine de blana naturala, trebuie sa te informezi cat se poate de bine in prealabil. Costurile acestor articole vestimentare sunt destul de mari, si nu iti poti permite sa arunci banii pe acele produse care nu isi justifica preturile. Chiar daca pare greu sa iti iei…

- La tranzitia dintre sezonul rece si sezonul cald, vesta de blana naturala devine vedeta. Asigura confortul termic optim, si are un aspect estetic desavarsit, atunci cand este realizata din materie prima de cea mai buna calitate. Cu toate acestea, sunt foarte multe femei carora li se pare extrem de greu…

- Capa blana naturala e unul dintre cele mai elegante articole vestimentare pe care le poti avea in garderoba ta. Fie ca are un design unicat, fie ca face parte dintr-o colectie standard de produse, aceasta piesa de lux poate deveni aliatul tau nr.1 in orice tinuta, atunci cand este combinata in mod inspirat…

- Absolut spectaculoase, elegantele veste din blana naturala reprezinta piesele cheie ale oricarei garderobe. Sunt perfecte pentru sezoanele de tranzitie si asigura un confort termic sporit, chiar si atunci cand ploua sau ninge. Pentru a nu le minimiza potentialul stilistic, iti recomandam sa acorzi o…

- Telekom Romania este grupul de companii cu cel mai mare ritm de creștere al abonaților de mobil, potrivit rezultatelor „Studiului de masurare a cotelor de piața ale furnizorilor de servicii mobile pentru persoane fizice", realizat de Institutul de Marketing Mia, pe un eșantion ...