Unde poți face un contract de vanzare-cumparare auto dacă te decizi să cumperi o mașină noaptea In cazul in care nu mai aveți rabdare sau va apuca noaptea in timp ce vreți sa achiziționați mașina dorita, trebuie sa știți ca exista persoane autorizate care pot face un contract de vanzare- cumparare auto chiar și in timpul nopții. Astfel de persoane autorizate pot fi gasite in mai multe orașe din țara, iar multe dintre ele au chiar și anunțuri pe OLX. Un anunț de acest tip l-am gasit in Iași, unde o firma promite servici AUTO NON-STOP. Aici se incadreaza contractele de vanzare-cumparare auto, mecanic de urgența, mecanic care va poate spune daca kilometri mașinii dorite au fost dați peste cap,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

