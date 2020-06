Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere ca situatia in materie de sanatate din anumite tari terte ramane critica, Comisia nu propune in acest stadiu o ridicare generala a restrictiilor de calatorie. Restrictiile ar trebui eliminate pentru tarile selectate de comun acord de statele membre, pe baza unui set de principii…

- Daca esti plecat din tara si ai de gand sa te intorci dupa 1 iunie, afla ca tot va trebui sa intri in izolare la domiciliu. Aceasta masura va ramane pana pe data de 15 iunie. ”Pana la data de 15 iunie, toti cei care se intorc din tari cu nivel de raspandire a virusului, la intoarcere intra in izolare…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, ca toți cetațenii romani care se intorc din tari care au un grad ridicat de raspandire a coronavirusului trebuie sa stea 14 zile in izolare la domiciliu. Masura privind intrarea in izolare, la intrarea in tara, va fi valabila pana la 15 iunie, a mai spus premierul…

- La acest moment EAU se afla in zona galbena Covid-19 si conform reglementarilor in vigoare , la sosirea in Romania se impune izolarea la domiciliu. Insa, autoritatile pot dispune carantinare institutionalizata, in functie de simptome , de conditiile calatoriei cu avionul si in functie de evolutia starii…

- 418 sancțiuni aplicate de autoritați, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la restricțiile de circulație In contextul raspandirii la nivel național a infecției cu virusul “CORONAVIRUS SARS-CoV-2” autoritațile continua efectuarea de verificari in teren la adresele persoanelor aflate in evidența…

- Autoritatile de frontiera din Romania si Ungaria au decis ca incepand de azi, 27.03.2020, sa se permita deplasarea lucratorilor transfrontalieri avand cetațenia romana și ungara, cu domiciliul sau reședința in limita a 30 de kilometri de la linia de frontiera catre interior, prin Punctul de Trecere…

- Nu este de gluma cu izolarea la domiciliu, chiar daca pentru unii pare un lucru greu de realizat. Autoritațile merg și dau amenzi pentru cei care ies din casa, deși ar trebui sa se izoleze, in aceasta perioada cand Romania este in stare de urgența din cauza pandemiei de coronavirus. Nu mai puțin de…

- Restrictiile asupra calatoriilor la distanta care sunt in vigoare din ianuarie in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate miercuri, se arata intr-o informare a guvernului regional, citata de DPA. Relaxarea calatoriilor in afara provinciei nu se va…