Cetațenii moldoveni care locuiesc in Romania sunt chemați la urne, duminica, 1 noiembrie, pentru a-și alege șeful statului. In Romania vor fi deschise 13 secții de votare, in 11 orașe: București, Iași, Timișoara, Cluj Napoca, Galați, Constanța, Bacau, Suceava, Sibiu, Craiova și Oradea. Ambasada Republicii Moldova la București a anunțat, pe pagina de Facebook ca „ținand cont de situația epidemiologica din Romania, secția de votare in cadrul Consulatului a fost inlocuita cu un nou sediu in incinta Autoritații Electorale Permanente (str. Stavropoleos 6, sector 3, in centrul istoric al Bucureștiului)”.…