Ianis Hagi, primul antrenament pe teren, de la accidentare, efectuat la Academia Hagi

Ianis Hagi isi urmeaza programul de recuperare in urma accidentarii grave suferite la genunchi in luna ianuarie a acestui an, cand a fost operat in urma unei rupturi a ligamentului incrucisat. Jucator la campioana Scotiei, Glasgow… [citeste mai departe]