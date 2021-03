Aceste femei au salvat mii de vieti in anii celui de-Al Doilea Razboi Mondial, insa, din pacate, in timpul regimului comunist, au fost excluse din aviatie si lasate uitarii. Acum insa toate eforturile duc catre o mai mare expunere a lor. Microexpozitia “Eroinele Escadrilei Sanitare”, proiect din seria “Exponatul lunii”, poate fi vizitata la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) din Capitala. Microexpozitia dezvaluie destinul a trei dintre aviatoarele care au participat la salvarea ranitilor in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial: Smaranda Braescu (detinatoare a unui record mondial…