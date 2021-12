Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Romania inasprește regulile de intrare pe teritoriul național RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România înasprește regulile de intrare pe teritoriul național pentru a încetini raspândirea noii variante a coronavirusului în aceasta perioada a sarbatorilor. …