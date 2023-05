Unde pleacă românii în minivacanţa de 1 iunie? Sold-out la casele de bilete de la CFR Angajatii romani abia asteapta minivacanta de 1 iunie si de Rusalii 2023. Dovada sta epuizarea biletelor de la casele de bilete CFR. Oamenii care au reușit sa obțina liber de la angajator și pe 2 iunie, pentru a face punte cu toate celelalte zile libere legal, și-au facut deja planuri, iar faptul ca locurile la […] The post Unde pleaca romanii in minivacanta de 1 iunie? Sold-out la casele de bilete de la CFR first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

