- Un procent de 40% dintre angajatii white-collar se duc zilnic la birou in prezent, in timp ce 28% lucreaza in sistem hibrid iar o treime exclusiv remote, potrivit unui sondaj realizat de o platforma de recrutare. „Piata de birouri a avut mult de suferit in ultimii ani, intrucat tot mai multi angajati…

- Cei mai mulți romani care calatoresc in strainatate sunt tentați sa plateasca cu cardul, folosind moneda naționala. S-ar putea sa ne simțim mai confortabil sa folosim moneda cu care suntem familiarizați, cea pe care o folosim acasa. Dar este o opțiune costisitoare, atrag atenția specialiștii.

- O parte din placerea de a calatori vine din experiențele noi pe care le traim in locurile pe care le vizitam, scrie CNN. Dar atunci cand suntem intr-o țara straina și vine timpul sa platim, ne este mai confortabil uneori sa facem plata in moneda cu care suntem mai obișnuiți și anume cea pe care o folosim…

- Specialiștii in IT au descoperit rețeta unei vieți mai bune in Romania. Un cost al vieții redus, viteza buna la internet și taxele mici, acestea sunt cateva dintre aspectele care ii țin pe IT-iști in țara noastra, chiar daca lucreaza pentru companii din strainatate. Aceștia spun ca salariile mari oferite…

- Acordarea de granturi si de facilitati fiscale pentru romanii din diaspora care vor dori sa se intoarca in tara si sa investeasca in unitati de productie in Romania. La asta se gandesc acum parlamentarii, care spun ca vor continua finantarea Programului Start-Up Nation Diaspora, prin sustinerea romanilor…

- Primul trimestru al anului se incheie cu aproape 100.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania, dar și cu 2,7 milioane de aplicari, tablou aproape identic cu cel aferent primului trimestru al anului trecut. „Nu vedem diferențe notabile in ceea ce privește…