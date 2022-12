Unde petrec românii zilele libere de 1 decembrie: la coadă să prindă ofertele la materiale de construcții (foto) Daca mulți romani au plecat la munte sau chiar in strainatate sa se relaxe de 1 decembrie, sunt și destui cei care au ramas acasa și fac turul magazinelor pentru a prinde ofertele cu care retailerii au dorit sa-i atraga pe romanii dornici de cumparaturi. Ca sa imbine utilul cu placutul, printre o ieșire la targul de Craciun, romanii trec și pe la magazinele de construcții sa mai cumpere cate ceva, mai ales daca sunt și promoții. Mai o tabla, mai o țigla, un ciocan, orice merita daca este la preț redus. Forfota este și prin supermarketuri, pentru ca se apropie sarbatorile, iar clienții vor sa se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

