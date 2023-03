In acest an, Primaria Municipiului București (PMB) organizeaza targul de Paște in parcul Herastrau, in perioada 7-17 aprilie, intrarea fiind gratuita. Accesul la targ se va face dinspre Charles de Gaulle si Expo Flora, pe aleile principale. Targul de Paște a fi deschis in fiecare zi in aceasta perioada, in intervalul orar 10.00 – 21.00, și va gazdui peste 75 de casuțe. Vizitatorii vor putea descoperi aici obiecte mestesugaresti si produse traditionale, precum oua incondeiate, ii, icoane pictate, accesorii si bijuterii si decoratiuni pentru masa de Paste .„Producatori și meșteșugari din toate colțurile…