Unde ninge în România, în luna mai (Video) Vremea a luat-o razna de-a dreptul. Suntem in luna mai, iar afara ploua și este cu mult mai frig decat in perioadele similare din anii trecuți, ba chiar ninge in anumite zone din țara. Marți, vremea va fi deosebit de rece in toate regiunile, cu temperaturi maxime intre 10 si 18 grade, in timp ce minimele se incadreaza intre 0 si 10 grade, ba chiar mai mici in estul Transilvaniei spre -3…-2 grade, dupa cum anunța ANM. In același timp, vom avea parte de innorari temporare si va ploua slab, local in sud-est, sud-vest si la munte, precum si izolat in restul țarii. Meteorologii anunța precipitatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

