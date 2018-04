Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu 31,6% in primele doua luni, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 1,657 miliarde euro, potrivit Institutului National de Statistica (INS). “În perioada ianuarie-februarie 2018, exporturile au crescut cu 11,6%, iar importurile cu 13,9%,…

- In primele doua luni ale acestui an, Romania a exportat marfuri in valoare de 10,88 miliarde euro și a importat de 12,53 miliarde euro, au transmis marți reprezentanții Institutului Național de Statistica. Astfel, deficitul comerțului internațional a fost de 1,65 miliarde de euro, mai mare cu aproape…

- Institutul National de Statistica a revizuit in sens negativ cresterea economica din 2017, cu 0,1 puncte procentuale, la 6,9%, fata de datele provizorii anuntate in februarie, in timp ce in T4 economia a avansat in termeni reali cu 0,5% fata de T3. Fata de acelasi trimestru din anul 2016,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a reluat discursul de naționalizare a Pilonului II de pensii. ”​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de bauturi au totalizat, in perioada mentionata, 110,1 milioane euro (plus 14,1%), iar cele de tutun brut…

- Din produsele in valoare de 5 miliarde de euro cumparate din alte state UE, 1,3 miliarde de euro reprezinta animale si animale vii; 1,5 miliarde de euro produse vegetale si produse alimentare, 2 miliarde de euro bauturi si tutun si 136,4 milioane de euro - uleiuri, se arata in ultimul raport al Institutului…