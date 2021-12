Unde ne aflăm pe harta turistică a României Circa 75% din turistii care isi petrec vacantele in Romania sunt romani, iar procentul a crescut odata cu izbucnirea pandemiei in lipsa strainilor. Romania numara sute de obiective turistice atat istorice, cat si naturale, insa nici cele mai cunoscute monumente din tara nu reusesc sa stranga un numar de turisti similar cu cel inregistrat de un singur castel din Austria sau Anglia. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

