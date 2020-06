Unde merge jocul impozitării pensiilor speciale Avocatul Poporului, Renate Weber (ALDE), a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata ieri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania, intrucat i-ar discrimina pe beneficiari, scrie G4media. ”Este vorba de o impozitare, chiar daca legea vorbește de o taxare. In realitate suntem in fața unui impozit, […] The post Unde merge jocul impozitarii pensiilor speciale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea adoptata de Camera Deputaților privind impozitarea suplimentara a pensiilor speciale a fost atacata la Curtea Constituționala de catre Avocatul Poporului. Renate Weber a declarat pentru HotNews.ro ca exista cel puțin doua motive de neconstituționalitate. Renate Weber a declarat pentru HotNews.ro…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat joi la Curtea Constituționala legea adoptata miercuri de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a tuturor pensiilor speciale din Romania. Ea a explicat pentru MEDIAFAX ca, deși se numește taxarea pensiilor, este de fapt o dubla impozitare. „Sunt…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a atacat la Curtea Constituționala legea adoptata de Camera Deputaților privind impozitarea cu pana la 85% a pensiilor speciale din Romania.Curtea urmeaza sa stabileasca un termen de judecata pentru sesizarea transmisa de Weber, conform g4media.ro.CCR s-a mai pronunțat…

- Au fost inregistrate 307 voturi ”pentru” și un singur vot impotriva in cazul proiectului privind impozitarea pensiilor speciale. Proiectul de lege a fost initiat in 2019 de senatorul PSD Eugen Teodorovici. Actul normativ urmeaza sa fie transmis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.…

- Premierul Ludovic Orban susține ca se va reveni cu o modificare legislativa privind taierea pensiilor speciale, care sa țina cont de motivația Curții Constituționale, care a declarat neconstituționala eliminarea pensiilor speciale. El spune ca judecatorii CCR ar fi trebuit sa se recuze de la aceasta…

- Pensiile speciale nu vor putea fi desfiintate, a decis, recent, Curtea Constitutionala, dupa ce proiectul de lege trecut de Parlament, cu acordul tuturor partidelor, la inceputul lunii ianuarie, a fost atacat de Avocatul Poporului si de catre ICCJ. In contectul crizei coronavirusului, subiectul a revenit…

- Curtea Constitutionala decide miercuri asupra sesizarii facute privind Ordonanta care reglementeaza starea de alerta si tot miercuri, Camera Deputatilor - decizionala - va adopta, cel mai probabil, legea propusa de Guvern privind starea de alerta. Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca proiectul…

- Proiectul prin care Tinutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in Romania a trecut, tacit, de Camera Deputaților. Conform inițiativei legislative, limbile maghiara si romana vor fi folosite in institutiile publice de cetatenii domiciliati in Tinut. Guvernul nu susține adoptarea…