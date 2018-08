Unde merg romanii in mini-vacanta de Sfanta Maria

Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru turiștii care vor pleca in mini-vacanța de Sfanta Maria la mare și la munte. Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, respectiv 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane va fi interzisa marți și miercuri,…

- Instituțiile publice vor fi inchise incepand cu ziua de miercuri, 15 august, Adormirea Maicii Domnului fiind zi declarata libera prin lege. Guvernul a prelungit aceasta zi cu altele doua, joi și vineri, acestea urmand sa fie recuperate de toate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Romanii mai au parte de o minivacanța, de 15 august, dupa ce Guvernul a decis ca și zilele de 16 și 17 august sa fie liberi pentru bugetari. In total, romanii vor avea 5 zile libere, in perioada 15-19 august. Premierul Viorica Dancila a decis joi, 2 august, in ședința de Guvern, ca zilele de 16 și 17…

- “Un act normativ important pe care il vom adopta astazi se refera la garantarea pachetelor de servicii turistice, in deplina concordanta cu Directiva europeana in domeniu. Am plecat de la premisa ca turistul trebuie protejat. Aceasta este acum principala noastra preocupare. Romanii isi fac planuri…

