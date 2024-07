Piata imobiliara le da mari batai de cap romanilor care isi cauta o locuinta. Daca achizitiile sunt dificile din cauza dobanzilor foarte mari practicate de banci la un credit, nici sa stai in chirie nu scapi mai ieftin. In Capitala, prețul unei chirii a crescut in medie cu 40 de euro de la un an […] The post Unde mai locuiesc romanii? Ratele la banci – imposibile, iar chiriile – absurd de scumpe. Cat te costa sa stai intr-o garsoniera first appeared on Ziarul National .