Stiri pe aceeasi tema

- 80 de refugiați din Ucraina lucreaza in acest moment in județul Cluj, conform unei situatii intocmite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Peste 1.800 s-au angajat la companii din intreaga țara.

- Aproximativ un sfert din totalul refugiatilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania s-au angajat la companii din municipiul Bucuresti, potrivit unei situatii intocmite de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, scrie Agerpres. Documentul arata ca, de la inceputul razboiului din Ucraina,…

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a anuntat ca, in momentul de fata, in Romania sunt inregistrate 3.286 de contracte de munca ale unor cetateni ucraineni, cu 728 mai multe decat in data de 24 februarie, de cand a debutat conflictul din Ucraina. „Si,…

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a informat sambata, 26 martie, ca, in momentul de fata, in Romania sunt inregistrate 3.286 de contracte de munca ale unor cetateni ucraineni, cu 728 mai multe decat in data de 24 februarie, de cand a debutat conflictul…

- Un numar de 675 de contracte de munca pentru cetateni ucraineni au fost inregistrat in Revisal dupa data de 24 februarie 2022, iar 136 de companii ofera 3.092 locuri de munca pentru refugiatii ucraineni, conform datelor prezentate de Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii, informeaza…

- Un numar de 3.012 contracte de munca ale unor cetateni ucraineni au fost inregistrate pana in prezent, in Revisal, mai multe cu 346 decat pe data de 24 februarie, arata datele publicate, sambata, de secretarul de stat in Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu. "Task-force de weekend: 3.012 contracte…

- FACILITAREA CONDIȚIILOR DE ACCES PE PIAȚA MUNCII DIN ROMANIA PENTRU CETAȚENII UCRAINENI Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a elaborat un pliant in limba romana, ucraineana și engleza, ce conține cod QR cu datele de contact ale tuturor agențiilor județene, locale și puncte de lucru. Pe…

- Invazia Rusiei in Ucraina risca sa creeze o criza umanitara in Europa, peste 1,5 milioane de refugiați parasind pana in acest moment statul vecin, mulți dintre ei ajungand in Polonia, Romania și Slovacia. Cu toate acestea, instituțiile Romaniei par a nu fi luate prin surprindere iar Ministerul Muncii…