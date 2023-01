Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și-a desemnat superlativele pentru anul 2022! In cadrul Galei Steaua 2022, luptatoarea constanteana Andreea Beatrice Ana, campioana europeana, s-a numarat printre sportivii laureați, iar trofeul i-a fost inmanat de George Boroi, secretar general al Comitetului…

- Argentina, noua campioana MONDIALA dupa un meci de poveste: Zeul Messi a intrat in istoria fotbalului Argentina, noua campioana MONDIALA dupa un meci de poveste: Zeul Messi a intrat in istoria fotbalului Argentina este noua campioana a lumii. In finala de pe stadionul Lusail, „pumele” au invins campioana…

- Argentina este noua campioana a lumii. Nationala lui Messi a invins Franța și a cucerit al treilea titlu mondial din istorie! A fost 2-2 la finalul timpului regulamentar, 3-3 dupa reprizele de prelungire și 4-2 pentru „pume” la loviturile de departajare. Rasturnari de situatii spectaculoase Finala Cupei…

- Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, considera ca golul egalizator al Botoșaniului, marcat in prelungirile partidei, a fost validat in mod eronat. Campioana a remizat in Moldova, 1-1, pierzand doua puncte importante in lupta pentru titlu. „Am pierdut doua puncte mari, mai ales ca am condus pana in…

- Intr-un meci tensionat și plin de dramatism, desfașurat pe arena Lusail, Argentina a invins vineri seara selecționata Țarilor de Jos cu scorul general de 6-5, dupa executarea loviturilor de departajare și s-a calificat astfel in semifinalele turneului din Qatar. Sud-americanii, cu Lionel Messi in zi…

- Liliana Nastase, fosta atleta care a caștigat medalii la competiții naționale și internaționale, a donat o parte din trofeele obținute Facultații de Educație Fizica și Sport din Galați.

- Nadia Comaneci, „Zeita de la Montreal”, romanca multipla campioana olimpica, mondiala si europeana care a scris istorie in gimnastica mondiala reusind primul 10 perfect, implineste, sambata, 61 de ani. Ea a fost felicitata si de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Marea campioana a postat un filmulet…

- Selecționerul Didier Deschamps (54 de ani) a anunțat numele celor 25 de jucatori pe care Franța, campioana lumii, se va baza la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie).