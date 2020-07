Unde își petrec vedetele vacanța pe timp de pandemie Unde iși petrec vedetele vacanța pe timp de pandemie Eram obișnuiți ca, in perioada vacanțelor, majoritatea vedetelor autohtone sa-și ia zborul spre destinații care mai de care mai exotice și indepartate. Nu este insa cazul și anul acesta. Avand in vedere restricțiile de calatorie, opțiunile sunt destul de limitate. Așa ca vedetele s-au reorientat. Au ales in vara lui 2020 fie diferite destinații din Romania, fie țari ceva mai apropiate, din Europa. Precum Grecia, Bulgaria sau Franța. Iata, așadar, unde iși petrec vedetele vacanța pe timp de pandemie! Andra și Catalin Maruța – Delta Dunarii … Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

