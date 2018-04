Unde îşi petrec politicienii vacanța de Paște Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului. Intrebat de presa, marti la Parlament, ce va face de Paste, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a marturisit ca nu participa la pregatirile de Pasti, dar ca va face cadouri celor trei baieti ai sai. "Avand in vedere ca baietii mei sunt de la 22 la 3 ani, pe o plaja destul de mare, e complicat. Fiecare are gusturi si preferinte… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid contactati de MEDIAFAX au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului. Intrebat de presa, marti…

- Deputatul PSD de București Aida Caruceru l-a desființat pe Președintele PNL Ludovic Orban, la scurt timp dupa ce conducerea PNL a decis ca Orban sa fie propunerea de candidat pentru funcția de prim-ministru, in tandem cu Klaus Iohannis pentru funcția de președinte. Potrivit Deputatului Aida Caruceru,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii dea explicatii in privinta cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, facute de minsitrul Justitiei. "Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (Kovesi, n.r.)…

- Rareori se intampla in istorie ca in urma unui eveniment sa nu apara niciun raspuns si numai intrebari. S-ar putea lansa o intrebare de sorginte leninista: ce-i de facut? Totusi, cea mai insistenta intrebare ramane: „ce se va intampla?” Problematica nu este declansarea in sine a procedurii de revocare…

- Absorbtia fondurilor europene este ingreunata de Legea achizitiilor publice, interesul fiind sa existe o "legislatie mai supla" in acest sens, a declarat joi presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Klaus Iohannis a stârnit un val de nemulțumire în rândul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila în funcția de premier. Deputatul PNL Dan Vîlceanu susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis…

- Seful statului precizeaza in cererea trimisa presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ca dispozitii ale actului normativ se impun a fi reanalizate de catre Parlament sub aspectul necesitatii asigurarii claritatii, preciziei si predictibilitatii normei. "Neclaritatea poate genera…