Unde îşi petrec politicienii Paştele: Iohannis va merge la Sibiu, Ludovic Orban la Moeciu Seful statului Klaus Iohannis se pare ca va fi alaturi de sotia sa, in perioada sarbatorilor pascale la Sibiu. Mai multi lideri de partid contactati de MEDIAFAX au spus ca vor face Pastele la munte, alaturi de familie, in Muntii Apuseni sau Muntii Piatra Craiului.



Intrebat de presa, marti la Parlament, ce va face de Paste, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a marturisit ca nu participa la pregatirile de Pasti, dar ca va face cadouri celor trei baieti ai sai. "Avand in vedere ca baietii mei sunt de la 22 la 3 ani, pe o plaja destul de mare, e complicat. Fiecare… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR anunta, joi, ca a fost lansata oficial strangerea de semnaturi pentru inițiativa de modificare a Constituției ‘Fara Penali in funcții publice’. Intr-o perioada de șase luni, inițiativa trebuie sa stranga 500.000 de semnaturi valabile, din cel puțin 21 de județe din țara. Cei 19 membri ai comitetului…

- Avertizarea cod galben de ploi abundente, vant si temperaturi scazute in Bucuresti si in 32 de judete va fi in vigoare pana la ora 23.00. Vezi si: Trafic paralizat din cauza ninsorilor si poleiului. Vezi cum se circula pe drumurile din tara Potrivit meteorologilor, in acest…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud Est, la Congresul extraordinar al partidului, care are loc sambata la Sala Palatului din București. Au fost 623 voturi pentru și 8 voturi nule. Sistemul ''ticalos'' trebuie…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, ca va continua atat el, cat si colegii sai de partid, sa protesteze in strada, alaturi de cei care sustin DNA. "De cate ori sunt in Sibiu, voi participa si la proteste, cum a fost cel de aseara, si la aceasta manifestare de decenta…

- Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, Romania are o responsabilitate 'foarte mare'. Seful CE a mentionat ca Viorica Dancila a fost membru al Parlamentului European. 'Deci Europa nu are niciun fel de secret pentru doamna prim-ministru…

- Circa 250 de persoane au protestat, duminica seara, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, impotriva Guvernului si a modificarilor legilor Justitiei. * BUCURESTI Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei pentru a protesta la adresa coalitiei de guvernare…

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- USR i-a spus președintelui sa desemneze un premier care sa nu fie de la PSD. Liderul Uniunii, Dan Barna, a declarat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis a precizat ca anticipatele presupun un proces complicat, in doua etape, care este greu de pus in aplicare. Dan…